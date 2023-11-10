Милохин: собирался подраться с Ромой Жёлудем, но не захотел давать ему столько внимания

Блогер, а также начинающий боец смешанных единоборств Даня Милохин, высказался о возможности проведения боя с другим блогером, 27-летним Романом Керимовым, более известным как Рома Жёлудь.

«Собирался подраться в поп-ММА с Ромой Жёлудем? Да. Но я подумал: а зачем давать столько много внимания Роме Жёлудю, для чего? Что я сделаю? Я же его побью 100 процентов. Ну типа… Для чего мне это нужно? Ему понятно зачем. И я резко слился», — сказал Милохин в интервью на YouTube-канале фигуристки Евгении Медведевой.

Отметим, что у более старшего коллеги Милохина по блогингу уже состоялся дебют в клетке. На турнире Epic Fighting Championship Жёлудь одолел Олега Монгола, который регулярно появляется на поп-турнирах по смешанным единоборствам.