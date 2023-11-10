Борщёв высказался о кричалке «Русские, вперёд» на боях дагестанцев

Боец UFC Вячеслав Борщёв поделился мнением об уместности кричалки «Русские, вперёд», которая звучала в бою уроженца Дагестана Сослана Асбарова и Алексея Папина из подмосковного Реутова.

«Для меня они оба русские. Как говорил Расул Гамзатов: «В Дагестане я аварец, в Москве я дагестанец, за границей я русский». Можно кричать – кричите, любите всех. В России нормально быть русским, дагестанцем или аварцем. Главное, по-доброму к этому относиться. Не надо никого ненавидеть. Наши дедушки, между прочим, умирали за то, чтобы не было людей, которые позволяли бы себе ненавидеть кого-то по национальному признаку.

Давайте всех любить по национальному признаку: русских – потому что они русские, аварцев – потому что они аварцы, кумыков – потому что они кумыки. Но в первую очередь любить нужно человека. Если он порядочный – он порядочный, если нет – то говнюк, и неважно, русский, китаец или ещё кто-то. Это же бред – как в России нельзя кричать, что человек русский», — сказал Борщёв в интервью «РБ Спорт».