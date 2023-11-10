Вячеслав Борщёв рассказал, каково жить в США на доход в $ 100 тыс.

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, выступающий в лёгкой весовой категории, высказался о жизни в Сакраменто (штат Калифорния, США). Борщёв признался, что комфортно жил, и когда зарабатывал примерно $ 30 тыс., и когда – почти $ 100 тыс. Главные траты уходят на питание.

«Всё зависит от состава семьи и как люди тратят деньги. Нужно учитывать сумасшедшую инфляцию и ужасы, которые произошли с ценами. Когда я привёз в США семью, мы жили втроём – я, жена и ребёнок. За год я заработал 30 с чем-то тысяч, и нам хватило – нормально по-человечески жили. Потом заработал за год почти сто, и жили так же, может быть, чуть лучше. Съездили в «Диснейленд», но не было такого, что начали шиковать. Я купил машину, но наполовину в кредит. Цены очень сильно росли. Хорошо, что они хоть как-то возвращаются. Был момент, что в Калифорнии что-то произошло с яйцами – они подорожали в три-четыре раза. Люди ездили за ними в Мексику. Потом вроде успокоилось. Я так и не понял, как это работает – цены прыгают вверх-вниз. В этом плане тяжеловато.

Люди по-разному тратят деньги. Например, мне в UFC дали одежду, я могу ходить в ней, пока не сотрётся. Жена тоже не кайфушница. Живём скромненько по американским меркам. Главные траты – питание. Хочу, чтобы дети питались хорошо. Ну и дорогие кружки – отдать ребёнка в спортивный кружок стоит очень дорого. Бесплатных, как в России, нет. Может быть, где-то есть, но я их не видел», — приводит слова Борщёв «РБ Спорт».