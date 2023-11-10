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Вячеслав Борщёв сделал вес перед боем с Назимом Садыховым на UFC 295

Вячеслав Борщёв сделал вес перед боем с Назимом Садыховым на UFC 295
Борщёв
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, которому в скором времени предстоит поединок с азербайджанцем Назимом Садыховым, сделал вес.

Россиянин Борщёв показал вес — 70,2 кг, соперник по поединку Садыхов продемонстрировал вес в 70,6 кг.

Напомним, в предыдущем поединке, который состоялся в мае этого года на турнире над UFC Vegas 73, Борщёв встречался с китайцем казахского происхождения Махешатом Хайсаером и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Садыхов в последний раз выступал в июле нынешнего года, когда встречался с американцем Терренсом Маккинни. Победу в этом поединке с помощью удушающего приёма добыл Назим.

Отметим, что Борщёв и Садыхов выступают в лёгком весе и сразятся в одном из боёв предварительного карда на UFC 295, который пройдёт в ночь с 11 на 12 ноября мск.

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