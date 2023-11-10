Прохазка оказался тяжелее Перейры перед UFC 295

Бразильский боец Алекс Перейра и представитель Чехии Иржи Прохазка прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на UFC 295 в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), который состоится в ночь с 11 на 12 ноября мск.

Результаты взвешивания: Алекс Перейра показал на весах 92,53 кг, а вес Иржи Прохазки оказался — 92,62 кг.

Напомним, в последнем бою Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей. Для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона. Прохазка в последнем поединке одолел Гловера Тейшейру.

Отметим, что турнир UFC 295 пройдёт в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден».