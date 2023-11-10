Абдулхалим Джаватханов стал серебряным призёром ЧМ-2023 по боевому самбо

Россиянин Абдулхалим Джаватханов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по боевому самбо. Спортсмен из России в финале проиграл представителю Камеруна Сейду Нджимулу со счётом 1:3. Самбисты выступают в весовой категории до 98 кг.

Ранее в первый день соревнований российские самбисты выиграли четыре финальных схватки. Золотые медали получили: Саян Хертек (до 58 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Загид Гайдаров (до 79 кг, в боевом самбо) и Эльмира Кахраманова (до 54 кг).

Отметим, что Саян Хертек стал трёхкратным чемпионом мира по боевому самбо.

Напомним, чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.