В ночь с 11 на 12 ноября мск пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В главном событии вечера сойдутся чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. Бойцы будут сражаться за титул в полутяжёлой весовой категории. Перед началом поединков все бойцы прошли процедуру взвешивания.

Результаты взвешивания UFC 295:

Иржи Прохазка (92,62 кг) – Алекс Перейра (92,53 кг);

Сергей Павлович (117,84 кг) – Том Аспиналл (118,65 кг);

Джессика Андраде (52,61 кг) – Маккензи Дерн (52,43 кг);

Мэтт Фревола (70,57 кг) – Бенуа Сен-Дени (70,76 кг);

Диего Лопес (65,95 кг) – Пэт Сабатини (66,13 кг);

Назим Садыхов (70,57 кг) – Вячеслав Борщёв (70,21 кг);

Матеуш Ребецки (70,66 кг) – Рузвельт Робертс (71,66 кг);

Табата Риччи (52,34 кг) – Лупита Годинес (52,16 кг);

Стив Эрцег (56,97 кг) – Алессандро Коста (56,88 кг);

Джаред Гордон (70,57 кг) – Марк О. Мадсен (70,12 кг);

Джон Кастанеда (62,41 кг) – Кюн Хо Кан (62,59 кг);

Джошуа Ван (57,06 кг) – Кевин Борхас (57,06 кг);

Деннис Бузукья (66,04 кг) – Джамал Эммерс (66,67 кг).

Отметим, что Рузвельт Робертс и Джамал Эммерс не смогли уложиться в вес, в связи с чем бойцы недополучат часть от обещанных гонораров за поединки.