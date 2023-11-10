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Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя Сергея Павловича с Томом Аспиналлом

Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя Сергея Павловича с Томом Аспиналлом
Сергей Павлович
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя в тяжёлом весе между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Тому необходимо двигаться. Он должен оставаться вне зоны досягаемости мощных ударов Павловича. Он обладает опасной мощью! Сергей одержал шесть побед подряд нокаутом в первом раунде. Это просто сумасшествие. И ведь он не обязан был этого делать. Вот как опасен Павлович», – приводит слова Кормье ESPN.

Напомним, Павлович и Аспиналл сойдутся в бою за временный титул чемпиона тяжёлого веса. Поединок пройдёт в рамках турнира UFC 295, который состоится в Нью-Йорке в ночь с 11 на 12 ноября мск. Главным событием вечера станет бой между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Алексом Оливейрой.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Сергей Павлович - Том Аспиналл
12 ноября 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Том Аспиналл
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