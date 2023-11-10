Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя Сергея Павловича с Томом Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье поделился ожиданиями от боя в тяжёлом весе между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Тому необходимо двигаться. Он должен оставаться вне зоны досягаемости мощных ударов Павловича. Он обладает опасной мощью! Сергей одержал шесть побед подряд нокаутом в первом раунде. Это просто сумасшествие. И ведь он не обязан был этого делать. Вот как опасен Павлович», – приводит слова Кормье ESPN.

Напомним, Павлович и Аспиналл сойдутся в бою за временный титул чемпиона тяжёлого веса. Поединок пройдёт в рамках турнира UFC 295, который состоится в Нью-Йорке в ночь с 11 на 12 ноября мск. Главным событием вечера станет бой между чехом Иржи Прохазкой и бразильцем Алексом Оливейрой.