Хамзат Чимаев сообщил, что извинялся перед Даной Уайтом после победы над Камару Усманом

Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев, который выступает в среднем весе (до 84 кг), рассказал о разговоре с президентом американского промоушена Даной Уайтом после победы над нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC 294.

«О чём говорили с Даной после боя? Я извинился. Сказал: «Извини, пытался финишировать, но не получилось. Не очень зрелищно выступил сегодня». Он сказал: «Ты чего? Хороший бой был». И поздравил меня с победой», – сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу ММАтика.

Напомним, Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые провёл поединок в UFC. Всего за карьеру боец провёл 13 боёв и одержал 13 побед (11 – досрочных). Победа над Усманом стала для Чимаева седьмой подряд в UFC.