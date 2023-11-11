Прохазка — Перейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 11 на 12 ноября по московскому времени в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В главном событии вечера поединок проведут чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. Бойцы сразятся за титул в полутяжёлой весовой категории UFC.

Противостояние можно будет увидеть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка и всего турнира UFC 295.

Турнир начнётся в 2:00 мск, а основной кард начнётся примерно в 6:00 мск. Прохазка и Перейра схлестнутся в поединке ориентировочно в 8:00 мск. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться предыдущие бои.