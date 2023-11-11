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Россиянин Аслан Курбанов получил серьёзную травму на чемпионате мира по самбо

Россиянин Аслан Курбанов получил серьёзную травму на чемпионате мира по самбо
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Россиянин Аслан Курбанов получил серьёзную травму во время схватки с представителем Грузии Мишико Нозадзе на чемпионате мира по самбо.

Отметим, что Курбанов выступает в весовой категории до 88 кг, Аслан является чемпионом России 2023 года в данном весе.

Чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Напомним, золотые медали в первый день чемпионата мира в Ереване завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг) и Владимир Леонтьев (до 64 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг), бронзовую — Светлана Уварова (до 59 кг).

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