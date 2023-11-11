Шевченко отреагировала на нападки Стрикленда в сторону женского дивизиона UFC

Бывшая чемпионка UFC в лёгком весе Валентина Шевченко отреагировала на нападки со стороны американца Шона Стрикленда в адрес экс-бойца промоушена Пейдж Ванзант и женского дивизиона в целом.

Отметим, ранее Стрикленд в своих социальных сетях написал, что женщины в смешанных единоборствах – это отстой. К тому же он сообщил, что мужчины заплатят больше за то, чтобы увидеть тебя голой, чем за то, чтобы посмотреть, как ты дерёшься.

«Это больше похоже на обиженного ребёнка, который за всю свою карьеру бойца получил меньше денег, чем женщины-бойцы!

Хорошая попытка, возможно, UFC это увидит и в следующий раз добавит немного денег в твой кошелёк. Но сейчас голый ты», – написала Шевченко в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что ранее Ванзант заявила, что заработала на платформе OnlyFans за один день больше денег, чем за всю карьеру в UFC.