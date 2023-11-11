Стало известно, какую травму получил самбист Аслан Курбанов на чемпионате мира

Россиянин Аслан Курбанов получил серьёзную травму в поединке с представителем Грузии Мишико Нозадзе на чемпионате мира по самбо.

После проведения осмотра врачи выявили у Курбанова перелом челюсти и сотрясение мозга. При этом сам мозг находится в полном порядке, спортсмен находится в сознании.

Чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Напомним, золотые медали в первый день чемпионата мира в Ереване завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг) и Владимир Леонтьев (до 64 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг), бронзовую — Светлана Уварова (до 59 кг).