Усик — о бое с Фьюри: Тайсон недооценил Нганну, со мной он будет другим

Украинский боксёр Александр Усик поделился мыслями о предстоящем бое с британцем Тайсоном Фьюри, который недавно победил бывшего бойца UFC Фрэнсиса Нганну.

«Думаю, что Тайсон Фьюри недооценил Фрэнсиса Нганну. Со мной он будет другим. Я думаю, он сделает какие-то выводы после своего последнего боя.

Но, опять же, меня абсолютно не волнует, как он будет себя вести. Что меня волнует, так это то, как я буду себя вести.

Нганну проделал хорошую работу в тренажёрном зале. И впоследствии показал хороший уровень на ринге. Мало кто верил в Нганну. Даже когда меня спрашивали о нём, я отвечал, что его уровня недостаточно для победы», – приводит слова Усика Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что бой между Усиком и Фьюри пройдёт 23 декабря, но после того, как британский боксёр провёл поединок с Нганну в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), было решено перенести долгожданный бой на следующий год.