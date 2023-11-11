Чимаев: все говорят об Усмане, но я тоже взял бой на коротком уведомлении

Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев, который выступает в среднем весе (до 84 кг), высказался о своём последнем поединке, где он одержал победу над нигерийцем Камару Усманом на турнире UFC 294.

«Все говорят, что Усман вышел на замену, но ведь я тоже взял бой на коротком уведомлении. Я не готовился к Усману. Мы работали над ударной техникой, отрабатывали удары руками и ногами. Думали, что соперник вообще бороться не будет. Смена соперника – это очень сложно», – рассказал Чимаев в интервью YouTube-каналу «ММАТИКА».

Чимаев дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые провёл поединок в UFC. Всего за карьеру боец провёл 13 боёв и одержал 13 побед (11 досрочных). Победа над Усманом стала для Чимаева седьмой подряд в UFC.