Сергей Павлович ответил на вопрос о возможном получении паспорта США

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, который выступает в тяжёлой весовой категории UFC, ответил на вопрос о возможном получении паспорта США.

«Нет, я не вижу в этом смысла. Визу на 30 лет можно было бы получить, чтобы можно было ездить и не напрягаться. Дом есть дом, кто бы что ни говорил. Когда твой кругозор расширяется, ты понимаешь, что есть место, куда тебя тянет.

Сильно соскучился по дому, хочется уже землицы русской взять в руку. Загадывать не буду, но бой пройдёт, и надо будет домой ехать. Домой хочется. Дом есть дом», – приводит слова Павловича «Матч ТВ».

Напомним, Павлович в ночь с 11 на 12 ноября сразится с британцем Томом Аспиналлом за временный пояс чемпиона тяжёлого веса в американском промоушене UFC.