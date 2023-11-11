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Усик — о переносе боя с Фьюри: поверю в бой только тогда, когда выйду на ринг

Усик — о переносе боя с Фьюри: поверю в бой только тогда, когда выйду на ринг
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Украинский боксёр Александр Усик высказался о переносе поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе с британцем Тайсоном Фьюри. Напомним, бой, который должен был состояться в декабре 2023 года, перенесён на начало 2024 года.

«Я не уверен на 100%, что бой состоится. Я поверю в это только тогда, когда выйду на ринг. Когда я буду стоять в одном углу, Фьюри — в противоположном, а между нами рефери в белой рубашке. И только когда я услышу звук гонга, тогда поверю, что игра началась.

Я хочу, чтобы всё получилось и этот бой состоялся. То, что бой перенесли, не является проблемой для меня. Меня устраивает», — приводит слова Усика AP News.

Напомним, решение о переносе боя Усика и Фьюри было принято после поединка Тайсона с Фрэнсисом Нганну.

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