Промоутерская компания сообщила, когда Тимофей Цзю вернётся в ринг

Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю проведёт бой в марте следующего года в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщила промоутерская компания No Limit, представляющая интересы боксёра.

Тиму Цзю 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в августе 2020-го одержал первую знаковую победу, досрочно остановив в восьмом раунде бывшего чемпиона мира и соотечественника Джеффа Хорна.

В марте 2023 года Цзю завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив техническим нокаутом в девятом раунде американца Тони Харрисона, и стал обязательным претендентом для Джермелла Чарло, однако американец отказался от защиты, после чего Тим был повышен до статуса полноценного чемпиона.