Россиянин Гукев стал победителем ЧМ-2023 по самбо в Ереване

Завершился финальный поединок чемпионата мира по спортивному самбо, проходящего в Ереване (Армения).

Россиянин Рамед Гукев, выступающий в весовой категории до 71 кг, встретился с Арамом Агаджаняном из Армении и победил по очкам.

Напомним, также золотые медали в первый день чемпионата мира в Ереване завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг).

Чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.