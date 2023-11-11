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Мухтар Гамзаев завоевал золото на чемпионате мира по боевому самбо

Мухтар Гамзаев завоевал золото на чемпионате мира по боевому самбо
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Завершился финальный поединок чемпионата мира по боевому самбо, проходящего в Ереване (Армения).

Россиянин Мухтар Гамзаев, выступающий в весовой категории до 58 кг, встретился с представителем Монголии Нуамкхуу Тогтокхбаяром. Поединок завершился досрочной победой россиянина болевым приёмом.

Напомним, также золотые медали в первый день чемпионата мира в Ереване завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг).

Чемпионат мира по самбо проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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