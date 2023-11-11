Россиянин Артём Осипенко стал 10-кратным чемпионом мира по самбо

Завершился финальный поединок чемпионата мира по спортивному самбо, проходящего в Ереване (Армения).

Россиянин Артём Осипенко, выступающий в весовой категории свыше 98 кг, встретился с представителем Румынии Натеа Илие. Поединок завершился победой россиянина болевым приёмом на ногу. Отметим, что для Осипенко победа стала 10-й на мировых первенствах.

Напомним, также золотые медали завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг).