Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Артём Осипенко стал 10-кратным чемпионом мира по самбо

Россиянин Артём Осипенко стал 10-кратным чемпионом мира по самбо
Комментарии

Завершился финальный поединок чемпионата мира по спортивному самбо, проходящего в Ереване (Армения).

Россиянин Артём Осипенко, выступающий в весовой категории свыше 98 кг, встретился с представителем Румынии Натеа Илие. Поединок завершился победой россиянина болевым приёмом на ногу. Отметим, что для Осипенко победа стала 10-й на мировых первенствах.

Напомним, также золотые медали завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Ксения Задворнова (до 72 кг), Мухтар Гамзаев (боевое самбо, до 58 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 64 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android