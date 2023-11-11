Мухаммад Мокаев дал категоричный прогноз на бой Павлович — Аспиналл

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев высказался о предстоящем поединке тяжеловесов Сергея Павловича и Тома Аспиналла, который состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Аспиналл победит нокаутом во втором раунде», — написал Мокаев в соцсети X (ранее Twitter).

Сергею Павловичу 31 год. Россиянин выступает в сильнейшей организации мира с 2018 года. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295. Начало основного карда – в 6:00 мск, начало боя Павлович – Аспиналл примерно в 7:30 мск.

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