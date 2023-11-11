Алекс Перейра заявил, что больше не вернётся в средний вес UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Алекс Перейра, ныне выступающий в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг), заявил, что больше не будет менять весовую категорию.

Напомним, после поражения в реванше с новозеландцем Исраэлем Адесаньей бразилец не исключил, что вернётся в средний вес.

«Вернусь ли я в средний вес? Нет, я так не думаю. У меня были планы на средний вес, но я отлично чувствую себя в новой весовой категории. Я провёл немало боёв в среднем весе, и это сказалось на моём теле. Поэтому для меня лучше оставаться в полутяжёлом дивизионе», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Напомним, на турнире UFC 295 Перейра сразится за вакантный титул с чехом Иржи Прохазкой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.