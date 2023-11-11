Онлайн-трансляция боя Павлович — Аспиналл начнётся примерно в 7:30 мск

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В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В соглавном бою российский тяжеловес Сергей Павлович сразится за временный титул организации с британцем Томом Аспиналлом.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Аспиналл на UFC Fight Night 224 в июле победил техническим нокаутом поляка Марчина Тыбуру.

Трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет освещать ход спортивного шоу.

Начало турнира UFC 295 — в 2:00 по московскому времени, основной кард стартует в 6:00 мск. Начало боя Павлович – Аспиналл примерно в 7:30 мск.