Хамзат Чимаев назвал фаворита в бою Стрикленд — дю Плесси

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев прокомментировал организацию титульного поединка между американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Я думаю, что больше [шансов] у Стрикленда, но дю Плесси тоже непростой, сильный парень. Здоровый… Не знаю… 60 на 40, может быть, а может, и 50 на 50.

Какие планы? Смотря, кто выиграет и когда он захочет подраться. Конечно, хочу до Рамадана подраться. А если будет после, то после, что UFC скажут. Нужно ждать этот бой», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу ММАТИКА.

Напомним, поединок Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси состоится 21 января в Торонто (Канада) и возглавит турнир UFC 297.