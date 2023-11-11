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Исраэль Адесанья дал прогноз на титульный бой Перейры и Прохазки

Исраэль Адесанья дал прогноз на титульный бой Перейры и Прохазки
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Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем титульном поединке бразильца Алекса Перейры и чеха Иржи Прохазки, который состоится на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Средневесы могут встать на колени и поблагодарить меня, потому что я победил этого человека [Перейру]. В противном случае им бы пришлось иметь с ним дело снова и снова. Я сомневаюсь, что кто-то хочет чёртового боя с этим парнем. Я дрался с ним четыре раза, но справился только один.

Мне нравится этот бой, поскольку они оба необычны. Перейра в том, как бьёт по ногам, а Иржи в том, как он захватывает пространство, двигается и работает комбинациями. Я поставлю на Иржи. Дойдёт ли бой до решения? Нет. Не в этом случае. И не в полутяжёлом весе. Это не дойдёт до решения», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

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