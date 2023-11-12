Комментатор UFC: Алекс Перейра станет легендой, если победит Прохазку

Комментатор UFC Джон Аник считает, что бразилец Алекс Перейра войдёт в историю единоборств, если станет двойным чемпионом организации уже в своём 11-м профессиональном поединке.

Напомним, на UFC 295 Перейра сразится за титул в полутяжёлом весе (до 93 кг) с чехом Иржи Прохазкой.

«Учитывая критерии, по которым мы судим, у меня не было ни малейшего сомнения в том, что это невозможно. Когда вы говорите о легендах единоборств в целом, то это Кайла Харрисон, Генри Сехудо, Исраэль Адесанья и Даниэль Кормье. Алекс Перейра может стать легендой единоборств.

Гловер Тейшейра [тренер Перейры], без сомнений, является ключевым винтиком, но я бы не ставил его выше Перейры. Алекс крутой чувак. Я мог бы вспомнить встречи с бойцами, и всего двое парней, плюс Алекс Волкановски, всегда приходили вовремя – это Адесанья и Перейра. Алекс всегда приходил на эти встречи, несмотря на то как тяжело ему было укладываться в 84 кг. И я не удивлюсь, если он сделает свою работу», — сказал Аник в интервью MMA Fighting.