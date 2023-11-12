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Бывший соперник Усика назвал преимущество украинца над Фьюри

Бывший соперник Усика назвал преимущество украинца над Фьюри
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Американский тяжеловес Майкл Хантер, в прошлом встречавшийся в ринге со звёздным украинцем Александром Усиком, высказался о его ожидаемом поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Фьюри – невероятно сильный и гигантский мужик, настоящий боец, но выступление против Нганну даёт понять его уровень. Если бы на его месте были Леннокс Льюис или Холифилд, они бы снесли Нганну. Уровень есть уровень, Тайсон Фьюри этого не сделал. Он может драться на элитном уровне, но он нестабилен.

Что же касается Усика, то он очень стабилен. Он всегда выступает на высочайшем уровне, у него нет взлётов и падений. Фьюри несколько раз падал. И считать его лучшим… Люди сами позволили себя обмануть», — сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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