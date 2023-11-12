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Bellator выступил с заявлением по поводу допингового скандала с Усманом Нурмагомедовым

Bellator выступил с заявлением по поводу допингового скандала с Усманом Нурмагомедовым
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Организация Bellator вступила с заявлением по поводу проваленного допинг-теста российского бойца Усмана Нурмагомедова. В организации отметили, что россиянин на данный момент остаётся чемпионом Bellator, несмотря на слухи о том, что он будет лишён титула.

«Да, это правда. Усман Нурмагомедов пока продолжает оставаться чемпионом Bellator. На данный момент решения о лишении титула не принято. Больше комментариев на данный момент не будет», — приводит заявление Bellator ТАСС.

Ранее сообщалось, что у Нурмагомедова был рецепт на использование запрещённого вещества, однако он не подал заявку на разрешение его употребления. Отмечается, что спортсмен будет дисквалифицирован на полгода и оштрафован на $ 50 тысяч.

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