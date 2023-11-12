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На автобус Джамала Хилла напали пропалестинские митингующие перед турниром UFC 295

На автобус Джамала Хилла напали пропалестинские митингующие перед турниром UFC 295
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На автобус экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Джамала Хилла напали пропалестинские митингующие перед турниром UFC 295. Турнир пройдёт ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке.

Сообщается, митингующие окружили автомобиль и открыли дверь, после чего начали бить стёкла и выкрикивать ненормативную лексику.

В соглавном бою турнира UFC 295 российский тяжеловес Сергей Павлович сразится за временный титул организации с британцем Томом Аспиналлом. Начало боя Павлович – Аспиналл примерно в 7:30 мск.

В главном бою турнира представитель Чехии Иржи Прохазка проведёт бой с бразильцем Алексом Перейрой.
Напомним, в июле Хилл рассказал, что принял решение отказаться от чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе.

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