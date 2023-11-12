Менеджер Усмана Нурмагомедова высказался о шестимесячной дисквалификации россиянина

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова, высказался о дисквалификации россиянина на полгода из-за проваленного допинг-теста.

«Усман проходил лечение и принимал препараты по назначению врача. Это было примерно за три месяца до боя. Вещество было обнаружено в тесте, после чего мы предоставили все справки и документы. Усмана хотели дисквалифицировать на более длительный срок, но благодаря предоставленным нами документам итоговое отстранение составило шесть месяцев. Полностью избежать отстранения не получилось, так как мы должны были уведомить атлетическую комиссию об использовании препаратов. Но мы также не знали, что используемые препараты содержат запрещенные вещества», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Нурмагомедов дебютировал как профессионал в 2017 году и в апреле 2021-го впервые провёл поединок в Bellator. Всего на счету россиянина в MMA 17 побед и ни одного поражения.

Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator