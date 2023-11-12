Перейра прокомментировал победу над Прохазкой и завоевание пояса UFC

В ночь с 11 на 12 ноября по московскому времени в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В главном событии вечера поединок провели чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. Бойцы сразились за титул в полутяжёлой весовой категории UFC. Поединок завершился во втором раунде досрочной победой бразильского бойца.

После окончания боя бразилец прокомментировал свою победу. «Нет никакого сюрприза и никакой неожиданности. Я понял, что потряс его первым же ударом, а потом получилось добить. После этого он просто упал мне в ноги. Для меня это легендарное достижение. Я очень рад выступить на этой арене», — сказал Перейра после боя.

Напомним, в активе Перейры теперь девять побед и два поражения. У Прохазки 29 побед и четыре поражения. Чех шёл на серии из 15 побед в ММА.