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Перейра прокомментировал победу над Прохазкой и завоевание пояса UFC

Перейра прокомментировал победу над Прохазкой и завоевание пояса UFC
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В ночь с 11 на 12 ноября по московскому времени в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В главном событии вечера поединок провели чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. Бойцы сразились за титул в полутяжёлой весовой категории UFC. Поединок завершился во втором раунде досрочной победой бразильского бойца.

После окончания боя бразилец прокомментировал свою победу. «Нет никакого сюрприза и никакой неожиданности. Я понял, что потряс его первым же ударом, а потом получилось добить. После этого он просто упал мне в ноги. Для меня это легендарное достижение. Я очень рад выступить на этой арене», — сказал Перейра после боя.

Напомним, в активе Перейры теперь девять побед и два поражения. У Прохазки 29 побед и четыре поражения. Чех шёл на серии из 15 побед в ММА.

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