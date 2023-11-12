Прохазка: я был не в себе, но продолжу двигаться вперёд и вернусь сильнее

Чешский боец Иржи Прохазка высказался о поражении от бразильца Алекса Перейры в главном бою турнира UFC 295, проходившего в Нью-Йорке (США).

«Считаю, что всё правильно. Я был не в себе. Но я продолжу двигаться вперёд и вернусь сильнее. Спасибо, Алекс. Я вернусь», — сказал Прохазка после боя.

Поединок завершился во втором раунде досрочной победой бразильского бойца. Перейра нокаутировал Прохазку, забрав поединок и чемпионский пояс в полутяжёлом весе. В активе Перейры теперь девять побед и два поражения. У Прохазки 29 побед и четыре поражения. Чех шёл на серии из 15 побед в ММА.

Напомним, в последнем бою Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей. Для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона.