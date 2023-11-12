Все результаты турнира UFC 295

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке проходил номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 295, в главном событии которого бились чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра.

Результаты турнира UFC 295:

Джамал Эммерс победил Денниса Бузукью техническим нокаутом в первом раунде (0.49);

Джошуа Ван победил Кевина Борхаса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Джон Кастанеда победил Кюн Хо Кана единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Джаред Гордон победил Марка Мадсена техническим нокаутом в первом раунде (4.42).

Поединок между Назимом Садыховым и Вячеславом Борщёвым завершился вничью большинством судейских голосов (29-28 — Борщёв, 28-28, 28-28);

Матеуш Ребецки победил Рузвельта Робертса болевым приёмом на руку в первом раунде (3.08);

Лупита Годинес победила Табату Риччи раздельным решением судей (29-28, 27-30, 29-28);

Стив Эрцег победил Алессандро Косту единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Диего Лопес победил Пэта Сабатини техническим нокаутом в первом раунде (1.30);

Бенуа Сэн-Дени нокаутировал Мэтта Фреволу в первом раунде (1.31);

Джессика Андраде победила Маккензи Дерн техническим нокаутом во втором раунде (3.15);

Том Аспинэлл победил Сергея Павловича техническим нокаутом в первом раунде (1.09).

Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде (4.08).