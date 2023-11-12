«Анкалаев на другом уровне». Махачев — о бое Перейра — Прохазка

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев отреагировал на титульный бой бразильца Алекса Перейры и чеха Иржи Прохазки. Главный поединок турнира UFC 295 завершился победой бразильского мастера смешанных единоборств, который отправил Прохазку в нокаут в конце второго раунда.

Махачев предположил, что его соотечественник Магомед Анкалаев мог бы стать более достойным претендентом на титул в полутяжёлой весовой категории.

«Навыки Анкалаева на другом уровне», — написал Махачев в соцсети X (ранее Twitter).

Последние два поединка Анкалаев не смог завершить победами. В декабре 2022 года его соперником был Ян Блахович — тот поединок закончился вничью согласно судейскому решению. На турнире UFC 294 Анкалаев противостоял Джонни Уокеру — их поединок был признан несостоявшимся.