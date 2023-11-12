Кадиев: у Павловича есть потенциал, чтобы стать чемпионом UFC

Победитель Гран-при «Наше дело» Ислам Кадиев подвел итоги боя, который стал соглавным событием турнира UFC 295, между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Том Аспиналл подошел к этому поединку в какой-то безумной форме, видно было, как он мотивирован забрать этот пояс, особенно по его эмоциям и поведению сразу после боя. Аспиналл забирает уже вторую победу в UFC над российскими бойцами, сначала был Волков, а теперь и Павлович. Хочется выразить слова поддержки Сергею Павловичу, у него действительно большой потенциал для того, чтобы стать чемпионом. Поэтому надеюсь, что он сделает правильные выводы и вернётся сильнее», — сказал Кадиев беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Аспиналл отправил Павловича в нокаут в начале первого раунда и по итогам боя получил временный титул UFC в тяжёлой весовой категории.