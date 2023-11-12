Двалишвили отреагировал на досрочное завершение титульного боя Перейра — Прохазка

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили отреагировал на досрочное завершение титульного боя в полутяжёлом весе между бразильцем Алексом Перейрой и чехом Иржи Прохазкой.

«Ужаснейшая досрочная остановка боя! Марк Годдард (судья. – Прим. «Чемпионата») снова делает это! Мы бойцы, давайте бороться!» – написал Двалишвили в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок между Перейрой и Прохазкой завершился во втором раунде досрочной победой бразильского бойца. Перейра нокаутировал Прохазку, забрав поединок и чемпионский пояс в полутяжёлом весе. В активе Перейры теперь девять побед и два поражения. У Прохазки 29 побед и четыре поражения. Представитель Чехии шёл на серии из 15 побед в ММА.