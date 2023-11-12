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Джон Джонс поздравил Тома Аспиналла после победы над Сергеем Павловичем

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс поздравил британца Тома Аспиналла, который одолел россиянина Сергея Павловича, с завоеванием временного чемпионского пояса в тяжёлом весе.

«Том поздравляю с временным чемпионским поясом в тяжёлом весе! Это было потрясающее выступление!», – написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, после сегодняшней победы Аспиналл стал обладателем временного пояса в тяжёлом весе. Ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс.

Отметим, что поединок между Павловичем и Аспиналлом проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

Теперь на счету Аспиналла 14 побед и три поражения. У Павловича 18 побед и два поражения.