Адесанья ответил на вызов Алекса Перейры на третий бой

Новозеландский боец UFC, бывший чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья ответил Алексу Перейре, который в титульном поединке на UFC 295 победил Иржи Прохазку, и вызвал Адесанью на очередной бой.

«Погнали. Хорошо спишь», — подписал Адесанья фотографию нокаутированного Перейры в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, бойцы встречались между собой дважды. Первый поединок прошёл 12 ноября 2022 года, тогда победу одержал Перейра. Он выиграл техническим нокаутом в пятом раунде. Реванш состоялся 8 апреля нынешнего года. Досрочную победу нокаутом во втором раунде одержал Адесанья. Недавно Исраэль объявил о длительной паузе в профессиональной карьере.

Алекс Перейра одержал победу над Прохазкой в середине второго раунда, отправив того в нокаут.