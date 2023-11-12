«Одно попадание решило всё». Корешков подвёл итоги поединка Павловича и Аспиналла

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков подвёл итоги поединка за временный пояс в тяжёлом весе между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом.

«Обидно за Сергея. Но, к сожалению, получилось так, как получилось. Бой получился коротким. Его особенно и не получилось. Это тяжёлая весовая категория. Они, даже не обладая феноменальной мощью, скоростью и техникой, могут нокаутировать, потому что это тяжи. В этом бою это сыграло свою роль. Аспиналл – очень техничный боец. Одно попадание решило всё. Сергей вроде бы прощупывал с левой руки, неплохо зацепил. Но он почувствовал себя увереннее, пошёл вперёд и нарвался на смену этажей. От этого никто не застрахован – тяжёлый вес», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Аспиналл одержал победу в поединке, нокаутировав Павловича в первом раунде.