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Сехудо приветствовал Перейру в клубе бойцов, выигравших два титула UFC

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к бразильцу Алексу Перейре, который победил чеха Иржи Прохазку в титульном поединке полутяжёлого дивизиона UFC. Благодаря своему триумфу Перейра присоединился к бойцам, которым удавалось выигрывать титул чемпиона UFC в двух весовых категориях. Напомним, ранее Перейра являлся чемпионом в средней весовой категории.

«Вау, Алекс Перейра сделал это снова! Поатан (прозвище Перейры. – Прим. «Чемпионата»), добро пожаловать в клуб двух титулов», — написал Сехудо в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что, помимо Сехудо и Перейры, титул в двух весах удавалось выигрывать Рэнди Кутюру, Би-Джею Пенну, Конору Макгрегору, Жоржу Сен-Пьеру, Даниэлю Кормье, Аманде Нуньес и Джону Джонсу.