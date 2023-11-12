Андрей Корешков оценил шансы Сергея Павловича получить реванш с Томом Аспиналлом

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков оценил шансы бойца Сергея Павловича получить бой-реванш с британцем Томом Аспиналлом, который сегодня одержал победу над россиянином и забрал временный пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе.

«Там Ган ещё есть. Это тот человек, который с Аспиналлом ещё не дрался. Лига может дать подраться ему», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс.

Отметим, что поединок между Павловичем и Аспиналлом проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).