Андрей Корешков оценил шансы Сергея Павловича получить реванш с Томом Аспиналлом
Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков оценил шансы бойца Сергея Павловича получить бой-реванш с британцем Томом Аспиналлом, который сегодня одержал победу над россиянином и забрал временный пояс чемпиона UFC в тяжёлом весе.
«Там Ган ещё есть. Это тот человек, который с Аспиналлом ещё не дрался. Лига может дать подраться ему», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, ранее стало известно о том, что чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс получил травму и выбыл из титульного боя со Стипе Миочичем. В связи с этим руководители UFC приняли решение ввести временный пояс.
Отметим, что поединок между Павловичем и Аспиналлом проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).
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