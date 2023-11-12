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«Иржи можно было дать шанс». Корешков — об остановке боя Прохазки и Перейры на UFC 295

«Иржи можно было дать шанс». Корешков — об остановке боя Прохазки и Перейры на UFC 295
Jiri Prochazka
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Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков предположил, что арбитр принял неверное решение в главном поединке турнира UFC 295 между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой и мог позволить бойцам продолжить бой.

«Прохазке можно было дать шанс. По его состоянию было видно, что он ещё в силах потерпеть, отлежаться. Чех мог переждать этот момент. Но рефери всегда руководствуется тем, чтобы сохранить здоровье спортсмена. И, когда Иржи первый раз поплыл, он упал и вцепился в ноги – здесь ничего такого. Но когда Перейра начал добивать локтями, Прохазка повалил себя на спину, завалился. Это был сигнал для остановки. Не думаю, что сейчас кто-то будет осуждать Годдарда. Он сделал свою работу, до него не докопаться», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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