Дана Уайт ответил на вопрос о возможном бое Махачева и Оливейры

Президент промоушена UFC Дана Уайт ответил, возможен ли поединок действующего чемпиона UFC Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры, и заявил, что он может состояться летом 2024 года.

«Реванш Махачева с Оливейрой? На данный момент ничего сказать не могу. Может быть, летом», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 295.

Напомним, ранее Махачев и Оливейра встречались на турнире UFC 280 в октябре 2022 года, тогда победу сабмишеном одержал Махачев. Бойцы должны были вновь встретиться на UFC 294, однако Оливейра снялся с турнира в связи с инфекцией.

Соперником Махачева тогда во второй раз подряд стал австралиец Александр Волкановски, которого он сначала победил единогласным судейским решением, а потом нокаутом в первом раунде.