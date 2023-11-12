«Приз за самый тупой вопрос». Уайт отреагировал на реплику о возможном бое Нганну — Джонс

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможном сдвоенном турнире между его организацией и PFL, главным событием которого станет поединок между франко-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну и американцем Джоном Джонсом.

«Мы пытались сделать бой Нганну с Джонсом, но команда Фрэнсиса не захотела. Он у нас больше не дерётся, и мне неинтересно. Совместные бои с PFL? Они не могут собрать аншлаг. Зачем мне делать бои вместе с ними? Я должен быть сопромоутером с Bellator или PFL? Зачем мне это? Поздравляю, вы выиграли приз за самый тупой вопрос», – сказал Дана Уайт на пресс-конференции после окончания турнира UFC 295.

Напомним, Нганну отказался от условий UFC, Bellator, ACA, One Championship и в итоге выбрал организацию PFL.