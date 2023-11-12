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Сириль Ган — Аспиналлу: теперь за тобой погоня, а я охотник

Сириль Ган — Аспиналлу: теперь за тобой погоня, а я охотник
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Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган отреагировал на победу англичанина Тома Аспиналла в поединке с Сергеем Павловичем за титул временного чемпиона в тяжёлой весовой категории.

«Поздравляю, Том. Ты теперь чемпион и стал тем, за кем гонятся, а я охотник. Скоро увидимся», — написал Ган в соцсети X (ранее Twitter).

Бой Аспиналла и Павловича стал соглавным событием турнира UFC 295. Англичанин отправил своего оппонента в нокаут в середине первого раунда.

Сириль Ган ранее, так же как и Аспиналл, был обладателем временного титула чемпиона тяжёлого дивизиона, однако уступил его камерунцу Фрэнсису Нганну, а потом не смог отобрать его у Джона Джонса. Последним соперником Гана в UFC был Сергей Спивак.

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