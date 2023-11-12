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Секундант Павловича раскрыл, что Сергей сказал после поражения от Аспиналла

Секундант Павловича раскрыл, что Сергей сказал после поражения от Аспиналла
Сергей Павлович
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Секундант Сергея Павловича Артём Левин раскрыл, что сказал боец UFC из России после поражения от британца Тома Аспиналла в битве за временный пояс чемпиона тяжёлого веса американского промоушена.

«В начале боя у Сергея зашёл удар левой с полубока, который потряс Аспиналла. Мы разговаривали после боя, Серёга сказал: «Я почувствовал, что сейчас я его добью». После того момента Павлович пошёл за Аспиналлом — это была ошибка. Надо было идти с холодной головой, но горячим сердцем. Надо было действовать как охотник, как снайпер: «закрыть» Аспиналла и попытаться развить этот успех. Я против горячих добиваний, когда люди безбашенно кидаются после первого попадания», – приводит слова Левина Sport24.

Напомним, Аспиналл одержал победу в поединке, нокаутировав Павловича в первом раунде.

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