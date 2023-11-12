Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC поздравили с 30-летием на самом большом 3D-экране России

UFC поздравили с 30-летием на самом большом 3D-экране России
Комментарии

Сегодня, 12 ноября, промоушену смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC) исполнилось 30 лет. Как и во всём мире, в России решили поздравить крупнейший промоушен с юбилеем и разместили поздравления на русском и английском языках на самом большом 3D-экране страны. Огромный медиафасад площадью 555 м2 находится на здании Академии единоборств РМК.

Первый турнир в истории промоушена состоялся в Денвере в 1993 году, а в 2001 году на пост президента был назначен Дана Уайт, без которого ныне невозможно представить организацию.

Накануне 30-летия промоушен провёл очередной номерной турнир UFC 295, главным боем которого стало противостояния Алекса Перейры и Иржи Прохазки, а в соглавном событии встретились Том Аспиналл и Сергей Павлович.

Материалы по теме
UFC 295: Аспиналл разбил Павловича! Перейра расправился с Прохазкой
Live
UFC 295: Аспиналл разбил Павловича! Перейра расправился с Прохазкой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android