Дарья Речкалова завоевала бронзу на чемпионате мира по самбо — 2023

Россиянка Дарья Речкалова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо, который проходит в Ереване (Армения).

В битве за третье место на чемпионате мира в весовой категории до 80 кг Речкалова оказалась сильнее представительницы Монголии Батцул Алтай.

Чемпионат мира по самбо проходит с 10 по 12 ноября. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Напомним, что золотые медали в первый день чемпионата мира в Ереване завоевали Саян Хертек (до 58 кг), Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг) и Владимир Леонтьев (до 64 кг). Серебряную медаль соревнований выиграл Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг), бронзовую — Светлана Уварова (до 59 кг).