Аспиналл ответил Гану и предложил ему подраться с другим бойцом

Английский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, одолевший в главном поединке турнира UFC 295 Сергея Павловича, ответил на вызов французского бойца Сириля Гана, заявив, что тому следует сначала подраться с Жаилтоном Алмейдой.

«О, это интересно. Я только недавно звонил ему, приезжал во Францию, а он отклонил бой. Думаю, ему следует подраться с Алмейдой. Считаю, что эти парни сначала должны подраться друг с другом, а потом увидим, что произойдёт», — заявил Аспиналл на пресс-конференции после турнира.

Благодаря победе над Павловичем Аспиналл завоевал титул временного чемпиона в тяжёлой весовой категории. Также Аспиналл изъявил желание подраться с Джоном Джонсом и обратился по этому поводу к президенту промоушена UFC Дане Уайту.